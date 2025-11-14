Генконсул Израиля рассказал, как установить еврейское происхождение Чебурашки

Единственные способы установить еврейское происхождение Чебурашки — проверить наличие обрезания и убедиться, что он не ест свинину. Об этом в комментарии «РБК Петербург» заявил генконсул Израиля в Санкт-Петербурге Ран Гидор.

Напомним, что теорию о том, что персонаж Чебурашка, созданный писателем Эдуардом Успенским, является по национальности евреем на государственный уровень поднял депутат Госдумы Андрей Макаров. Свое мнение он обосновал тем, что по книге Чебурашка прибыл в СССР в коробке с апельсинами, которые тогда Советскому Союзу поставлял Израиль.

Комментируя это, Гидор отметил, что данные о родителях персонажа и его национальности доподлинно неизвестны, но его культовый статус в Израиле — неоспорим.

«Ведь он, метафорически выражаясь, сделал алию, приехав в нашу страну с волной советской эмиграции», — добавил он, указав, что его дочь обожает мультик про Чебурашку и знает наизусть все песни из него.

Генконсул заверил, что евреи были бы рады причислить персонажа к своему народу.