Одна из двух линий электропередачи — «Днепровская» — была отключена на Запорожской АЭС из-за срабатывания автоматической защиты. При этом нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, сообщает пресс-служба станции в Telegram-канале.

«Вследствие срабатывания автоматической защиты отключена линия электропередачи "Днепровская" — одна из двух линий, обеспечивающих собственные нужды Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что собственные нужды ЗАЭС запитаны от линии «Ферросплавная-1», нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, персонал контролирует ситуацию. Радиационный фон на станции — без изменений.

8 ноября внешнее энергоснабжение Запорожской атомной электростанции было восстановлено по двум линиям. В конце октября была подключена линия «Днепровская», которая была отключена на 30 дней из-за атаки Вооруженных сил Украины.

В свою очередь, в Службе внешней разведки РФ предупредили, что Запад готовится возложить на Россию ответственность за возможную аварию на ЗАЭС.