Артемий Лебедев раскрыл часто задаваемый ему американцами вопрос

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскрыл, какой вопрос ему часто задавали американцы, когда узнавали, что он русский. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Я, когда попал в Америку в 1990 году, они впервые видели человека из России, из СССР. Они просто... Я был как северный кореец для них. У них всегда был первый вопрос: "Правда ли, что вы собирались кинуть на нас атомную бомбу?"» — поделился воспоминаниями дизайнер.

Лебедев отметил, что американцев в те годы пугали тем, что Советский Союз собирается сбросить на страну атомную бомбу. По его словам, жители США всегда были подвержены пропаганде и верили в этот миф об СССР.

Ранее Лебедев назвал США неприятной для жизни страной. Он отметил, что в информационном пространстве должны появляться материалы, рассказывающие правду о Соединенных Штатах.