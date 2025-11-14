Находящаяся под домашним арестом Лерчек забеременела в четвертый раз

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), находящаяся под домашним арестом по делу о незаконном выводе денег за границу, забеременела в четвертый раз. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с семьей.

По его словам, к материалам следствия уже приобщена справка о беременности Чекалиной, которую выдал врач-гинеколог.

Известно, что в ближайшее время Гагаринский суд Москвы приступит к рассмотрению уголовного дела против блогера и ее бывшего мужа Артема Чекалина. При этом дата пока еще не назначена.

Напомним, что Чекалиных обвиняют в незаконном выводе за границу более 250 миллионов рублей. Данные средства были получены при продаже фитнес-марафонов блогера. Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей: двойняшки Алиса и Богдан 2016 года рождения и сын Лева 2022 года рождения.