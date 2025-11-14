Российский священник покончил с собой

В городе Урюпинске Волгоградской области протоиерей Сергий Скребцов, служивший в храме Сергия Радонежского, в ночь с 9 на 10 ноября покончил с собой. О его смерти сообщили местные СМИ, позже информацию прокомментировали в Русской православной церкви (РПЦ).

По данным журналистов, Скребцова похоронили 12 ноября без традиционного церковного отпевания на городском кладбище в хуторе Попов. Сейчас Следственное управление Следственного комитета России по региону выясняет обстоятельства произошедшего, передает v1.ru.

По словам руководителя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Урюпинской епархии Волгоградской митрополии РПЦ иерея Виталия Свиридова, самоубийство Сергия Скребцова стало для всех неожиданностью — он был хорошим священником.

— Его (Скребцова — прим. «ВМ») нашли в своей комнате, дома. У него остались жена и пятеро уже взрослых детей. Это большая трагедия и шок для нас, ему было 60 лет, 28 из них — в сане, хороший священник. Его похоронили, не отпевая (самоубийство считается тяжким грехом, за самоубийц не совершают молитв в храме — прим. «ВМ»), — отметил священнослужитель.

Он добавил, что Скребцов оставил предсмертную записку, но она находится у правоохранителей, передает РИА Новости.