Россиян предупредили об аномалиях в декабре

Декабрь 2025 года будет отличаться различными погодными аномалиями. Об этом россиян предупредил метеоролог Михаил Семенов в беседе с NEWS.ru.

«Мы уже видим признаки того, что первый зимний месяц 2025 года, возможно, станет одним из самых аномальных за последние 150 лет», — заявил Семенов.

По его словам, декабрь может стать рекордно холодным и снежным в нескольких регионах страны.

Синоптики обещают аномальную зиму 2025-2026

Метеоролог предположил, что такой прогноз обусловлен резким усилением циркуляции холодных воздушных масс из Арктики и заметной активизацией атмосферных фронтов, которые войдут в зону влияния центральных и восточных регионов России, а также северных широт.

Семенов не исключил, что в Якутии в декабре температура опустится ниже 50 градусов, а уровень осадков превысит 200 миллиметров. В Иркутской области может похолодать до минус 43 градусов, а в Мурманске и Республике Коми — до минус 45 градусов с объемом осадков свыше 100 миллиметров, порывами ветра 30 метров в секунду и частыми снежными бурями.

