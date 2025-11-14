Посол предупредил россиян об угрозе попасть в рабство в одной из стран

Российский посол в Камбодже Анатолий Боровик заявил, что в стране действуют мошеннические колл-центры, которые заманивают на работу иностранцев, чтобы использовать их рабский труд. Об этом дипломат рассказал «Звезде».

По словам Боровика, люди приезжают работать в эти колл-центры добровольно из-за многообещающих предложений высокой зарплаты - до 4,5 тыс. евро. Вакансии публикуются на сайтах-агрегаторах, в соцсетях и мессенджерах. Мошенники заявляют, что ищут операторов колл-центра, программистов, переводчиков, менеджеров, моделей, криптоаналитиков и сотрудников техподдержки.

Дипломат отметил, что соискателям обещают оплатить авиабилет, размещение, питание и даже встретить в аэропорту. Также мошенники обещают позаботиться о визах. Требование у них одно - знание иностранного языка и свободное владение компьютером.

Боровик подчеркнул, что обычно мошенническими колл-центрами в Камбодже руководят региональные преступные группировки. За «расторжение контракта» они требуют неустойку и компенсацию своих расходов. Покинуть место «работы» сложно - колл-центры охраняют, обычно они окружены забором с колючей проволокой.

Посол добавил, что большинство россиян проявляют благоразумие и не попадаются на преступные схемы. С 2020 года посольство РФ зафиксировало десять подобных инцидентов с гражданами России. Всех россиян удалось вернуть домой. Боровик добавил, что заложниками подпольных колл-центров в основном становятся граждане Индии, Китая и Индонезии.

В октябре в Камбодже сообщили о задержании 3455 граждан из 20 стран, включая Китай, Монголию и России, в рамках борьбы с нелегальными колл-центрами. Боровик отметил, что информация о задержанных россиянах не подтвердилась. Посольство ведет постоянный мониторинг ситуации.

СМИ писали, что около тысячи граждан Южной Кореи оказались вовлечены в мошенническую индустрию Камбоджи. Сообщалось, что девушек, которых заманивают в подпольные колл-центры, заставляют флиртовать с мужчинами на сайтах знакомств ради «развода на деньги». Одна из главных мишеней мошенников из Юго-Восточной Азии - американцы. Некоторые бывшие заложники колл-центров рассказывали, что становились жертвами избиений и свидетелями убийств.