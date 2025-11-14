В РПЦ указали на место мужчины и женщины в семье

Женщины должны быть домашними феями, а мужчины — хозяевами. На такие роли в семье указал священник Русской православной церкви (РПЦ) Евгений Попиченко в эфире православного телеканала «Союз».

По словам священнослужителя, построение семьи — это трудоемкий процесс, который может быть «сложнее создания атомной электростанции».

«В каком-то смысле, семья — это договор, где каждый выполняет свои обязанности и надеется на удовлетворение своих потребностей. А для того, чтобы говорить об обязанностях, нужно говорить про природные роли», — обозначил Попиченко.

Он отметил, что мужчина должен быть защитником и добытчиком.

«Ответственность за обеспечение семьи на его плечах, он — глава, руководитель, капитан, лидер, знает куда идти и умеет вести за собой», — пояснил священник.

При этом женщина, по его мнению, должна быть не только женой и матерью, но и домашней фей, хозяйкой дома и, в какой-то степени, богиней, в том смысле, что в ее задачи входит — создание атмосферы счастья в семье. По его словам, женщина не должна работать, но может «в свободное от счастливой семейной жизни время», если захочет. А если роли путаются, то возникает семейный кризис.

Попиченко также перечислил основные потребности мужчины и женщины. Так для женщины — это безопасность, благодарность и близость. А для мужчины — быть нужным и быть свободным.

Ранее архимандрит РПЦ Мелхиседек заявил, что женщины обязаны угадывать желания мужчин.