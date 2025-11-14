Путин присвоил международному аэропорту Ижевска имя Калашникова

Президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Ижевска имя конструктора-оружейника Михаила Калашникова. Об этом говорится в указе главы государства.

Новый аэропорт Ижевска планируют открыть осенью 2025 года.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что аэропорт будет носить имя конструктора Калашникова. Этот вариант победил на голосовании, организованном Общественной палатой республики. Всего в финал вышли три фамилии: оружейник Калашников, композитор Чайковский и основатель Ижевска Дерябин.