Еще один российский город сковало после мощной метели

Мурманск сковало после сильного снегопада. О ситуации в городе пишет портал 51.RU.

Непогода бушует в городе с ночи, скорость ветра достигает 30 метров в секунду. Из-за разыгравшейся метели в школах отменили занятия, без света остались около 22 тысяч горожан.

К утру пробки образовались на улице Челюскинцев и на подъеме к Семеновскому озеру. Вдобавок на проспекте Ленина и вблизи перекрестка с проспектами Кирова и Кольским перестали работать светофоры, а на улице Шевченко в две полосы встали грузовики. Не обошлось и без ДТП. Авария была зафиксирована на улице Маклакова — не справившись с управлением, водитель автобуса съехал в сугроб. На нескольких участках федеральных трасс пришлось перекрыть движение.

Порывами ветра в Мурманске снесло несколько деревьев. На улицах Инженерной, Чумбарова-Лучинского, Капитана Копытова и Аскольдовцев стволы рухнули прямо на припаркованные поблизости автомобили.

Метель нарушила и расписание авиарейсов. В связи с ненастьем было задержано около 16 полетов. Некоторые пассажиры ожидали посадки больше четырех часов, часть рейсов была перенаправлена в Архангельск.

Ранее снегопад парализовал движение в Иркутске. В заметенном снегом микрорайоне Березовый произошло массовое ДТП: на льду поскользнулись три автомобиля.