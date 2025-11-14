В Госдуме предложили поощрять бросивших курить россиян

Работодатели могут предоставлять таким сотрудникам абонементы в спортзал.

Также необходимо рассмотреть возможность добавления недели к отпуску для людей без вредных привычек. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев.

«Преференции для некурящих или тому, кто бросил — это нормальная международная практика. Надо двигаться в этом направлении и искать механизмы для сохранения норм здорового образа жизни. Чтобы это могло быть? Если человек бросил курить, то было бы справедливо, если бы организации, в которых они работают, давали бы абонементы в спортзал. Или я всегда предлагаю некурящим добавлять к отпуску ещё неделю. Потому что курящий отдыхает больше, чем некурящий. Потому что в день курится пять-десять сигарет. Обычно пять минут на процесс курения, значит, в день он тратит примерно 30 минут».

Ранее эксперт Мария Бузунова рассказала о растущем тренде на ведущих здоровый образ жизни сотрудников. При этом работодатели не имеют права отказывать в работе соискателям из-за вредных привычек. Пока небольшое число российских компаний готовы поощрять сторонников ЗОЖ.