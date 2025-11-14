В Санкт-Петербурге спасли замурованного в набережной кота

Волонтеры на восьмой день спасли застрявшего в набережной кота. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Чтобы вызволить животное, специалистам пришлось сделать расщелину в набережной — кот был слишком пугливым и отказывался выходить к спасателям, несмотря на приманку в виде еды. Последствия работ пообещали устранить в Мостотресте.

Это не первый случай спасения кота из-под плит набережной Невы.

3 августа в Санкт-Петербурге спасли кота, который провел почти неделю в облицовке у Фонтанки. На протяжении всего этого времени специалисты кормили животное и ожидали момента, когда его можно будет извлечь. В операции по спасению кота также был задействован патрульный катер. Ветеринары обнаружили, что у животного, которого зовут Маркиз, оказалась повреждена лапка. После спасения Маркиза многие петербуржцы захотели забрать его себе.