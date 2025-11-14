В Кремле оценили механизм "охлаждения" для SIM-карт

Система, предусматривающая "период охлаждения" для SIM-карт вернувшихся из-за рубежа россиян, отлажена и работает безупречно.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что в России заработал "период охлаждения" для SIM-карт на сутки. Теперь при пересечении границы нужно подтвердить, что SIM-карта используется абонентом.

"Система отлажена, работает безупречно, связана с необходимостью обеспечения безопасности", - оценил Песков.

Отметим, что новый механизм нужен для обеспечения защиты от беспилотников.