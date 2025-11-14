В Кремле оценили механизм "охлаждения" для SIM-карт
Система, предусматривающая "период охлаждения" для SIM-карт вернувшихся из-за рубежа россиян, отлажена и работает безупречно.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, что в России заработал "период охлаждения" для SIM-карт на сутки. Теперь при пересечении границы нужно подтвердить, что SIM-карта используется абонентом.
"Система отлажена, работает безупречно, связана с необходимостью обеспечения безопасности", - оценил Песков.
Отметим, что новый механизм нужен для обеспечения защиты от беспилотников.