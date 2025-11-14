Адвокат оценил скандальное видео с похожим на Диброва человеком

Адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев в разговоре с Рамблером прокомментировал скандальное видео, на котором человек, похожий на телеведущего Дмитрия Диброва, вышел из машины с расстегнутой ширинкой и обнаженным половым органом.

Ранее Диброва заподозрили в участии в секс-вечеринке, которая произошла в одной из башен «Москва-Сити». Это выяснили авторы документального спецпроекта РЕН ТВ «Тайная жизнь богатых и знаменитых». Папарацци засняли, как мужчина, внешне похожий на Диброва, выходил из машины вместе с девушкой. У человека на записи была расстегнута ширинка и были видны гениталии. Он совершал действия, похожие на мастурбацию.

Если говорить юридическим языком, то поведение человека на опубликованных кадрах укладывается в признаки мелкого хулиганства по ст. 20.1 КоАП РФ — демонстративные действия, выражающие явное неуважение к обществу. Хождение по улице с обнаженными гениталиями, а тем более — совершение действий, похожих на интимные, всегда воспринимается как нарушение общественного порядка на виду у других людей. Наказание по этой статье — штраф до 1 500 рублей либо административный арест до 15 суток. Какую меру применят, зависит от нескольких факторов: был ли умысел привлечь внимание, были ли рядом дети, фиксировались ли подобные эпизоды ранее и подтвердится ли личность человека на видео. Алексей Гавришев Адвокат, управляющий партнер AVG Legal

По словам адвоката, если экспертиза или проверка установит, что происходящее носило характер непристойных действий в присутствии несовершеннолетних, тогда возможна и уголовная перспектива по ст. 135 УК РФ («Развратные действия»).

«Но для этого нужен высокий порог доказанности, а одного видео из сети недостаточно», - отметил специалист. «Сейчас дело упирается в простую вещь: сначала полиция должна установить, кто именно изображен на кадрах. Пока этого не произошло, говорить о конкретном наказании преждевременно. Но с точки зрения правоприменения поведение однозначно подпадает под административную ответственность», - подчеркнул Гавришев.

