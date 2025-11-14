Россияне старше 55 лет стали чаще закупаться онлайн

Старшее поколение в России активнее осваивает покупки и услуги в интернете. Аналитики Т-Банка изучили данные транзакций своих клиентов за период с января 2019 года по июнь 2025 года и обнаружили заметный рост онлайн-активности среди россиян старше 55 лет.

© Ferra.ru

По количеству покупок доля онлайн-транзакций у людей старшего возраста увеличилась в 2,4 раза, а в денежном выражении — в два раза. Сейчас 19% всех покупок этой группы совершается онлайн, а их доля в денежном выражении достигает 36%. Для сравнения, у людей младше 55 лет рост был менее резким: с 16% до 26% по количеству и с 28% до 44% по сумме покупок.

Маркетплейсы стали особенно популярны среди старшего поколения. В первом полугодии 2025 года 65% пользователей 55+ совершали покупки именно на маркетплейсах, что более чем в четыре раза превышает показатели 2019 года. Молодые покупатели увеличили свою активность на маркетплейсах в 2,4 раза, до 87%.

© Т-Банк

Онлайн-доставка продуктов и готовой еды также набирает популярность. В первом полугодии 2025 года 13% людей старше 55 заказывали продукты, тогда как в 2019 году этот показатель был ниже 1%. Онлайн-доставка готовой еды выросла с 1% до 6%. В Москве и Подмосковье продукты онлайн заказывает 21% старшего поколения, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 17%. В городах-миллионниках этот показатель составляет 14%, а в остальных городах — 8%.

© Т-Банк

С другой стороны, старшее поколение стало реже покупать авиабилеты онлайн: с 11% до 7% за шесть лет. При этом интерес к онлайн-подпискам на книги, фильмы и образовательные курсы вырос с 1% до 17%. Косметику, одежду и обувь старшее поколение покупает онлайн редко — 2−3%, предпочитая маркетплейсы.

© Т-Банк

Россияне 55+ активно переходят на оплату ЖКУ, интернета и мобильной связи через приложения и личные кабинеты банков. В Санкт-Петербурге и Ленобласти такой способ используют 42%, в Москве и Подмосковье — 40%, в других городах-миллионниках — также 40%, в остальных регионах — 33%.

При обращении в банки старшее поколение чаще всего интересуется отменой или оспариванием платежей и переводов (31%), вопросами подписок и услуг (19%) и возвратом средств или товаров (15%).