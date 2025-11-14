Температурные качели: Вильфанд сделал прогноз о зиме

Зима в России в этом году будет холоднее, чем в предыдущем. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что температура ожидается около и выше нормы, однако если сравнивать прогноз с зимой 2024-2025 года, то будет заметно холоднее — в прошлом году зимний период был очень теплым. Вильфанд подчеркнул, что вероятность такого сценария — 65-68%.

По прогнозу синоптика, ожидается повышенное количество оттепелей. Они будут чередоваться с эпизодами похолодания до -20 градусов и ниже.

К москвичам обратились с призывом из-за непогоды в пятницу

Ранее, 13 ноября, научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что снегом покрыто уже около 80% территории России. Устойчивый снежный покров сформирован в регионах Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов.