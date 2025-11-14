Находящаяся под домашним арестом блогер Лерчек ждет ребенка

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), против которой возбуждено уголовное дело о незаконном выводе за рубеж свыше 250 миллионов рублей, ожидает рождения четвертого ребенка. Об этом сообщил источник РИА Новости.

Факт беременности подтвержден официальной медицинской справкой от гинеколога, которая приобщена к материалам следствия. В настоящее время Чекалина продолжает находиться под домашним арестом.

Гагаринский суд Москвы в ближайшее время начнет рассмотрение уголовного дела в ее отношении и в отношении бывшего супруга Артема Чекалина, с которым она развелась летом 2024 года после 12 лет брака. На данный момент конкретная дата слушаний не назначена.

По версии следствия, Чекалины в составе организованной группы осуществляли незаконные валютные операции по переводу денег на счета нерезидентов, используя для этого подложные документы.

Ранее сообщалось, что трехлетний сын блогера, находящейся под домашним арестом, во время игры с братом уронил на себя стол и повредил легкие.