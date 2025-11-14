Стало известно, какие меры поддержки положены предпенсионерам

В России для людей предпенсионного возраста создан большой массив льгот на федеральном уровне. Кроме того, региональные органы власти принимают меры по дополнительной поддержке предпенсионеров. Об этом «ФедералПресс» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Понятие предпенсионера возникло в 2018 году, когда были приняты изменения в законодательстве о корректировке возраста выхода на пенсию. Статус предпенсионера можно подтвердить, например, заказав справку через госуслуги, в данном случае важно указать для каких целей, т.к. данный статус присваивается по трем направлениям: для налоговых органов; для службы занятости; для работодателя. Справка формируется, как правило, в течение нескольких минут и предоставляется гражданину абсолютно бесплатно. Следует отметить, что и электронная, и печатная версии справки имеют равную юридическую силу. Однако зачастую данная справка и не нужна. Например, органы власти, как правило, получают информацию о статусе предпенсионера в рамках межведомственного взаимодействия», – поясняет Балынин.

По его словам, Налоговым кодексом РФ предусмотрено освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц и земельного налога для граждан, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством РФ, действовавшим на 31 декабря 2018 года. В части налога на имущество физических лиц данная льгота распространяется не на один объект недвижимости, а на один объект каждого типа: например, на одну квартиру, на один дом, на один гараж/машино-место, на одно хозяйственное сооружение, имеющее площадь до 50 квадратных метров, и расположенное на земельном участке.

В свою очередь, в части земельного налога она действует на земельные участки площадью до 6 соток. Если площадь больше, то платить земельный налог нужно будет только за ту площадь, что превышает 6 соток. Чтобы не платить данные налоги, следует подать заявление о предоставлении льготы либо лично в налоговый орган, либо, не выходя из дома, на сайте ФНС России. Эксперт уточнил, что трудовые права предпенсионеров защищены, причем на всех этапах: от трудоустройства до увольнения.

Во-первых, предпенсионерам нельзя отказать в приеме на работу по причине того, что они являются предпенсионерами. Во-вторых, по данному основанию нельзя уволить предпенсионера. И в первом, и во втором случае для должностного лица, принявшего решение об увольнении предпенсионера по мотиву предпенсионного возраста, предусмотрена уголовная ответственность: штраф в размере 200 тысяч рублей или 18-ти месячный размер оплаты труда или обязательные работы на срок до 360 часов (статья 144.1 Уголовного кодекса Российской Федерации). Кроме того, в соответствии со статьей 185.1 ТК РФ работающие граждане предпенсионного возраста имеют право при прохождении диспансеризации на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

При этом, также отмечено, что работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным актом. Для граждан предпенсионного возраста предусмотрены особые условия обеспечения по безработице.

Во-первых, гражданам предпенсионного возраста, состоявшим в период, предшествующий началу безработицы, в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель, пособие по безработице назначается:- в первые три месяца - в размере 75% среднего заработка;- в следующие четыре месяца - в размере 60% среднего заработка;- в дальнейшем - в размере 45% среднего заработка. Период выплаты пособия по безработице безработным гражданам предпенсионного возраста, уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, не может превышать 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 месяцев.

В настоящее время максимальный размер пособия по безработице для предпенсионера составляет 15 044 рублей. Если в рамках основного порядка назначения пособия по безработице, начиная с 4 месяца максимальный размер данной социальной выплаты снижается до 5 880 рублей, то для предпенсионеров он сохраняется на уровне 15 044 рублей на протяжении всего периода нахождения в статусе безработного, подытожил экономист. Напомним, пенсионерам пообещали увеличенные выплаты в декабре.