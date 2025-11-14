Минцифры планирует запустить эксперимент по продаже вина на маркетплейсах

Минцифры планирует начать эксперимент по продаже российского вина на маркетплейсах во втором и третьем кварталах 2026 года.

Как отметил замглавы министерства Олег Качанов, такой способ реализации отечественной продукции может закрепиться, если опыт увенчается успехом.

«И, собственно, чтобы к концу года подвести результаты эксперимента и уже быть готовыми полноценно запустить этот механизм на полноценной основе, если он докажет свою работоспособность», — цитирует его РИА Новости.

По словам Качанова, технически такая торговля будет возможна с помощью прямой биометрии в ЕБС, а также фотографии в цифровом документе, подтверждённой в этой системе. Личность покупателя смогут подтверждать при заказе товара, а также в момент его вручения.

При этом ранее в Госдуме призвали усилить контроль за продажей конфет с алкоголем через маркетплейсы.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв между тем прокомментировал вопрос о ситуации с возвращением пива на стадионы.