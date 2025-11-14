За 10 лет заболеваемость диабетом I типа в РФ выросла почти в 2 раза

За 10 лет заболеваемость диабетом I типа в России выросла почти вдвое. Об этом ТАСС рассказала директор РДКБ, главный внештатный специалист детский эндокринолог Минздрава России по ЦФО Елена Петряйкина. По ее словам, заболеваемость диабетом растет во всем мире.

"За последние 10 лет заболеваемость диабетом 1-го типа выросла почти в два раза. С другой стороны, риск развития сахарного диабета 2-го типа напрямую связан с ожирением. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2024 году количество детей с ожирением достигло в мире 8%, но в России этот показатель лучше - порядка 6%", - поделилась Петряйкина.

Она добавила, что возможности для ранней диагностики диабета в России расширяются. В частности, все больше используется инсулинотерапия с использованием помп и систем непрерывного мониторинга глюкозы (СНМГ). Это позволяет значительно улучшить контроль за заболеванием и предотвращает развитие тяжелых осложнений. 14 ноября врач-эндокринолог медицинской компании СберЗдоровье Маргарита Белоусова рассказала о неочевидных симптомах, которые могут указывать на развитие заболевания.

По ее словам, неочевидным симптомом сахарного диабета является временное ухудшение зрения. Длительно повышенный уровень глюкозы в крови способен вызывать некоторые изменения в сетчатке глаз, что, в свою очередь, может приводить к снижению остроты зрения.