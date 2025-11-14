Курганская область обогнала Россию по медпомощи женщинам в селах

Курганская область опережает средние российские показатели по оказанию медицинской помощи женщинам в сельской местности. По данным на октябрь 2025 года, почти половина жительниц сел, поселков и малых городов региона получили помощь в местных женских консультациях, что на 10,3% выше, чем в среднем по стране. Это следует из данных Министерства здравоохранения Российской Федерации.

«В октябре 2025 года в Курганской области доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах составила 47,7%. Этот показатель на 10,3% выше, чем в среднем по России», — говорится в данных Министерства здравоохранения Российской Федерации на сайте ЕМИСС.

В данных Минздрава также уточняется, как именно рассчитывается этот показатель. Он представляет собой соотношение числа женщин старше 18 лет из сел, поселков и малых городов (до 50 тыс. человек), которые получили медпомощь, к общему числу женщин из этих же населенных пунктов, прикрепленных к местным женским консультациям на конец отчетного периода.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области резко выросла доля онкологических пациентов, живущих пять и более лет после диагноза. С февраля по март 2025 года показатель увеличился с 33,8% до 62,2%, а к октябрю достиг 65,9%, сообщает Минздрав РФ.