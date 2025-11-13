Глава Вологодской области рассказал, сколько алкомаркетов закрылось в регионе

В Вологодской области закрылись или сменили название и ассортимент почти 70% алкомаркетов после введения ограничений на торговлю алкоголем, рассказал журналистам губернатор региона Георгий Филимонов. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, с 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 08.00 до 23.00 по выходным и праздникам.

«На старте инициативы в регионе работало 610 алкомаркетов, из которых 419 закрылись или сменили название и ассортимент. Приведу конкретные цифры по крупным городам: в Вологде из 118 точек закрылись 97, в Череповце из 265 алкомаркетов прекратили реализацию алкоголя или сменили название и ассортимент 224 магазина», — отметил Филимонов.

Губернатор заметил, что за неделю сменили название и ассортимент шесть региональных алкомаркетов.

Журналисты уточнили, что в регионе также идет работа по демонтажу вывесок алкомаркетов, установленных на фасадах зданий с нарушениями правил благоустройства.

Так, в Череповце демонтировали 15 конструкций, в областной столице — 14, работы проводились в рамках инициативы по приведению к единому дизайн-коду облика городов.