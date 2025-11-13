В российском регионе закрыли 70% алкомаркетов

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал о том, как ведется борьба с алкомаркетами в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам губернатора, за последнее время в области закрылись или сменили название почти 70% алкомаркетов. Так, в марте 2025 года в регионе работало 610 алкомаркетов. На сегодняшний день 419 из них закрылись или сменили название.

«На старте инициативы в регионе работало 610 алкомаркетов, из которых 419 закрылись или сменили название и ассортимент. Приведу конкретные цифры по крупным городам: в Вологде из 118 точек закрылись 97, в Череповце из 265 алкомаркетов прекратили реализацию алкоголя или сменили название и ассортимент 224 магазина. За неделю сменили название и ассортимент шесть региональных алкомаркетов», — заявил Филимонов.

Помимо этого, в регионе идет демонтаж вывесок алкомаркетов, которые были установлены с нарушениями правил благоустройства. Кроме того, в области ведется профилактика рынка вейп-продукции.

«Наиболее эффектным путем развития алкогольного бизнеса в Вологодской области видится переформатирование алкомаркетов в сеть продуктовых магазинов у дома и продолжение торговой деятельности с алкогольной лицензией при соблюдении норм областного закона», — сообщили в пресс-службе Филимонова.

Напомним, что с 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Теперь алкогольные напитки продаются только с 12:00 до 14:00 с понедельника по пятницу, а в выходные и праздники — c 08:00 до 23:00.