В Донецке зафиксировано массовое отключение электроэнергии

В Донецке 13 ноября 2025 года массово отключили электричество. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

«По информации Государственного предприятия „Донецкие городские электрические сети“, в Ворошиловском и Киевском районах произошло автоматическое отключение 22 трансформаторных подстанций», — написал Кулемзин в своем telegram-канале.

Без света остаются 3100 человек.

Восстановительные работы уже идут. Когда электроэнергия вернется в дома — неизвестно.