В Тюмени проверят частный детсад на фоне жалоб на грубость и плохую еду

Прокуратура и СУСК по Тюменской области проводят проверку по сообщениям о нарушении прав детей в одном из частных детских садов города Тюмени. Об этом пишет РИА Новости.

В пресс-службе СУСК региона заявили, что инициировали процессуальную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

В ведомстве уточнили, что в информации об инциденте указывается на применение сотрудниками детсада «методов воспитания, не соответствующих общепринятым педагогическим нормам».

В пресс-службе прокуратуры Тюменской области отметили, что прокуратура Калининского административного округа Тюмени организовала проведение проверки полученной от жителей информации с привлечением контролирующих органов.

«По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка действиям сотрудников детского сада и предпринимателя, предоставляющего услугу. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на тюменских площадках был опубликован ролик Елизаветы С., мамы ребенка, который ходил в платный детсад «Маленькая страна».

«В этом саду считается нормальным орать на детей, толкать их, давать оплеухи. Я должна была там находиться до вечера, но не выдержала и ушла в обед. Это было ужасно», — пожаловалась горожанка.

По ее оценке, еда в детском саду, за месяц пребывания в котором родители выкладывают 35 тыс. рублей, «больше похожа на баланду или корм для животных».

Еще одна женщина заметила, что у ее ребенка «от посещения данного сада начались нервные тики».

Тюменцы неоднократно обращались за помощью в прокуратуру и департамент образования региона, констатировали журналисты.