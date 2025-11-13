В ГД внесли законопроект об отпуске для командированных в зону СВО и Сирию

Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о предоставлении неоплачиваемого отпуска сроком до 35 календарных дней в год для ветеранов боевых действий, направлявшихся в командировки для выполнения задач в зону СВО, Сирию и Афганистан. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в статью 16 закона "О ветеранах". Законопроект подготовлен для повышения уровня социальной защищенности лиц, направлявшихся для выполнения задач на территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей - с 30 сентября 2022 года, имеющих особые заслуги в выполнении указанных задач и при этом отработавших на указанных территориях в общей сложности не менее шести месяцев, либо откомандированных досрочно по уважительным причинам.

Кроме того, нововведения затрагивают лиц, направлявшихся в командировку в Афганистан в период с декабря 1979 года по декабрь 1989 года и тех, кто был откомандирован в Сирию с 30 сентября 2015 года для обеспечения выполнения специальных задач.