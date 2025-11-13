Вассерман оценил предложение наделить учителей статусом неприкосновенности

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение наделить российских учителей статусом неприкосновенности по аналогии с депутатами.

С соответствующей инициативой ранее выступил депутат Госдумы Николай Новичков, передавало издание «Абзац». По его словам, статус учителя в настоящее время является неоправданно низким и нуждается в пересмотре. Парламентарий считает, что педагог должен иметь право на свое мнение, дисциплину и защиту – без риска оказаться крайним в конфликте с родителями или администрацией. «Нужно вводить норму, запрещающую любое преследование учителей», – отметил Новичков.

Боюсь, что обеспечить полную неприкосновенность педагогам будет довольно трудно, но усилить их юридическую защиту необходимо. Это связано с тем, что за время господства тоталитарной секты «либералы» к учителям стали относиться, как к прислуге. Даже появился такой термин, как «образовательная услуга». Слава богу, ранее мы его уже вычеркнули из закона [«Об образовании в РФ» - прим. ред.]. Однако отношение к учителям, как к прислуге, во многом осталось, а с прислугой многие обращаются, мягко говоря, невежливо. Кроме того, ранее возникла такая концепция, согласно которой ребенка нельзя ни к чему принуждать – в лучшем случае его можно уговаривать. А это тоже оборачивается тем, что многие детки, чувствуя свою безнаказанность, лезут на учителя с кулаками. Поэтому без решений об очень существенной правовой защите педагогов добиться их серьезного отношения к учебе не удастся. Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы

Ранее сообщалось, что в школе на северо-востоке Москвы отец ученика пятого класса напал на учителя.