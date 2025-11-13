Актриса Троянова* не считает себя виновной в призывах к терроризму

Актриса Яна Троянова* не считает себя виновной в призывах к терроризму и возбуждении ненависти. Ее позицию на судебном заседании в четверг, 13 ноября, огласила ее адвокат.

© Вечерняя Москва

— Не согласна с обвинением, считает, что в ее словах нет состава преступлений. Речь носила эмоциональный и риторический характер, — сообщил адвокат артистки.

Троянова* попросила суд не воспринимать ее высказывания в буквальном смысле, подчеркивая, что это не были призывы к насилию. Она считает, что ее действия не несут общественной угрозы, передает РИА Новости.

В настоящее время актриса находится за пределами России.

По данным следствия, обвиняемая в одном из интервью допустила враждебные высказывания в адрес русских — актриса призывала убивать людей, в том числе и детей.

Кроме того, Троянова* нарушила порядок деятельности иноагента, будучи дважды в течение года оштрафованной по статье КоАП РФ. Прокурор запрашивал для нее девять лет колонии.

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова рассказала «Вечерней Москве», что артистку заочно приговорили к восьми годам колонии.

*Включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, внесена в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.