Сколько денег можно заработать на метеорите, который видели недавно над Москвой

Сегодня не только в США, но и в России продается все, что только можно продать. Вот и осколок метеорита, который пролетел над Москвой, тоже уже готовы выставить на продажу, обратила внимание «База».

Этот метеорит, полет которого видели жители столицы в конце октября, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов поначалу назвал космическим мусором. И высказал предположение, что это могли быть обломки отработанных ступеней ракет, вышедшего из строя космического аппарата.

Железнов отметил, что небольшой астероид просто бы сгорел в атмосфере. А метеориты, по оценке специалиста, движутся с куда больше скоростью. Он приводит в пример знаменитый Челябинский метеорит, взорвавшийся в 2013 году на большой высоте.

Так или иначе осколок прилетевшего пару недель назад небесного тела пробил крышу частного дома жительницы Окуловки, что в Новгородской области. Выходит, астроном из РАН в своих расчетах ошибся?

Окуловка – это райцентр, небольшой городок с населением всего-то 9 тысяч человек. Но предприимчивые люди есть и там. «Вес осколка составил 400 граммов. Женщина передала 20% находки на исследования, а остальное выставит на продажу», - сообщает «База».

Сколько же, спрашивается, такой осколок может стоить? Кстати, появились уже несколько объявлений о продаже фрагментов этого объекта, а также других метеоритов на онлайн-площадках.

Самая дорогая цена, какую просят за осколок метеорита сегодня, – 40 млн руб. Продавец нашел свой осколок в песчаном карьере в Тверской области. Вес «камня» составляет 1 559 грамм. Столь высокую цену за осколок продавец объяснил желанием накопить на мечту.

Мечта мечтой, но надо все же меру знать. С учетом официального курса получается, что 1,5 килограмма золота сейчас стоят в разы дешевле, чем этот осколок метеорита

Кстати, доказательств, что это именно осколок метеорита, нет.

«Он не ржавеет и не магнитится», - заявляет автор объявления

И дает 100% гарантию, что располагает именно осколком метеорита, а не каким-то там обычным камнем.

Стоит вспомнить, что когда упал Челябинский метеорит, в интернете появились сотни объявлений о продаже его осколков. Самый крупный из них упал в озеро Чебаркуль. Его потом извлекли и поместили в Исторический музей Южного Урала, где он хранится и поныне. Вес его – около полутонны.

Факт в том, что предприимчивые южноуральцы, едва пережив ударную волну от взрыва метеорита, тут же ринулись собирать метеоритную пыль — так ученые называют маленькие камешки. Цена за грамм небесного тела колебалась на тот момент от 1000 до 3 000 руб., то есть была почти равнозначна цене золота. Спустя пять лет былой ажиотаж вокруг метеорита утих. И цены на его осколки сильно упали. Продавцы за грамм космического материала просили в 2018 году только 300-400 руб.

Впрочем, на тематических сайтах можно встретить кусок метеорита весом в полкило, который стоит 350 тыс. руб.

По российскому законодательству торговать осколками метеоритов можно. Найденные на земле объекты относят к категории «даров леса», наравне с грибами, ягодами или травами.

Но убедиться в подлинности метеорита можно только с помощью профессиональной экспертизы, говорит научный сотрудник лаборатории метеоритики Института геохимии и аналитической химии РАН Константин Рязанцев.

Автор этих строк задал вопрос о возможной стоимости московского метеорита Историческому музею Южного Урала, где хранится с 2013 года крупнейший обломок Челябинского метеорита. Пресс-служба учреждения ответила так: «У нас в Челябинске метеорит изучал Сергей Колисниченко. Он не является сотрудником музея. Те специалисты, которые работали в музее на момент приёма фрагмента метеорита Челябинск, уже не работают у нас, к сожалению».

Речь идет о том самом геологе Колисниченко, который не только изучал челябинский метеорит, но и был потом уличен в хищении осколка весом в 2,5 килограмма. Геолога обвинили в том, что он скрывал истинные цели своих действий заявленным намерением передать фрагмент метеорита на исследования в новосибирский институт имени Соболева.

Директор Владимир Богдановский обнаружил недостачу во время сверки документов. Поскольку вес крупного обломка оказался меньше первоначального на 2,5 килограмма. Этот осколок вскоре и нашли сотрудники ФСБ в коллекции Колисниченко. Эксперты Южно-Уральской торгово-промышленной палаты оценили его рыночную стоимость в полтора миллиона рублей. Соответственно определили сумму нанесенного ущерба. Хотя осколок потом вернули в музей.

В итоге Колисниченко приговорили к году лишения свободы условно. Интересно, что адвокат учёного Игорь Фомин в беседе с журналистами в 2018 году по итогам суда отмечал: «Этот кусочек не является государственной собственностью. Его никто не заносил в музейный фонд, по нему не было фондово-закупочной комиссии. По закону весь метеорит является находкой, в связи с чем это собственность муниципалитета — Чебаркульского района. А он на этот кусочек не претендовал и не был признан по делу потерпевшим. Правовой статус этого фрагмента — несертифицированный кусок вещества с неясным статусом собственности».

Стоит добавить, что осколок весом в 2,5 килограмма был, не поверите, отпилен от более крупного обломка. Но не от того, который достали из озера Чебаркуль.

В апреле 2014 года заведующий отделом природы Челябинского областного краеведческого музея (такое название раньше носил Государственный исторический музей Южного Урала) Эдуард Шайгородский привёз из Минэкологии области осколок метеорита весом 31 килограмм. Ведомство передало его для выставочной экспозиции музея. Перед присвоением фрагменту болида статуса музейного экспоната его решили распилить! Это была идея Шайгородского и Колисниченко.

Если отталкиваться от веса челябинского осколка и его цены, то осколок метеорита весом 400 граммов, найденный в Новгородской области, может стоить на рынке примерно 240 тыс. руб. Конечно, стоит еще сделать поправку на инфляцию за прошедшие годы. Но понятно, что сильно на этом не обогатишься.

Если хочется много денег, надо поискать осколок побольше. Оптимальной будет масса в полтонны, как у челябинского метеорита. Вырученных от продажи такого метеорита денег точно хватит до конца жизни. Еще и детям останется. Правда, надо прежде доказать, что это действительно осколок небесного тела.