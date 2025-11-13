Россиянам объяснили рекомендацию «не болтать» в комнате с умной колонкой

Роскачество проверило умные колонки на умение подслушивать разговоры. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова руководителя Центра цифровой экспертизы организации Сергея Кузьменко.

По словам Кузьменко, Роскачество провело собственное исследования этого вопроса. Его результаты показали, что ни одного умного устройства, которое «попалось бы на прослушке», выявлено не было.

Впрочем, Кузьменко все же подчеркнул, что полностью исключать такой риск нельзя.

«Весь трафик, который отслеживали эксперты, был в зашифрованном виде и шел от колонки в момент общения <...> Однако в жизни, где мы окружены массой электронных устройств, прослушка вполне возможна исходя из потенциальных уязвимостей», — рассказал он.

Кузьменко уточнил, что сама рекомендация «не обсуждать секретные темы около умных колонок» сформировались после исследования Роскачества, которое было проведено в 2022 году. Тогда ведомство протестировало четыре популярные умные колонки на возможность шпионажа. Никакого подобного функционала тогда выявлено не было.

Отметим, что ранее в Роскачестве посоветовали не обсуждать чувствительную информацию около умных колонок.