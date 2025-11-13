Рособрнадзор уточнил сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году

Основной период проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году начнется не ранее июня. Это позволит дать учащимся возможность закончить освоение школьной программы, а также как следует подготовиться в экзаменам. Об этом в четверг, 13 ноября, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

© Вечерняя Москва

— Приказы с расписанием экзаменов на 2026 год уже утверждены Министерством просвещения и Рособрнадзором и готовятся к регистрации в Министерстве юстиции, — передает слова руководителя ведомства ТАСС.

Правительство России 8 ноября внесло в Государственную думу проект закона, которым предлагается продлить эксперимент по сдаче только двух предметов ОГЭ до 2029 года.

Министерство науки и высшего образования России ранее подготовило проект приказа, которым предлагается ввести минимальный порог в 50 баллов по ЕГЭ для абитуриентов, желающих поступить на платные места в вузы.

Государственная дума ранее в первом чтении приняла проект закона, которым предлагается предоставить девятиклассникам, не сдавшим ГИА, возможность бесплатно обучиться рабочей профессии. Перечень таких специальностей, согласно задумке, определят региональные органы власти