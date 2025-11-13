Дети погибшей в Таиланде россиянки вернулись в Россию

Дети погибшей 4 ноября в Таиланде жительницы Магаданской области прилетели в Россию, их встретил отец, об этом сообщил в Telegram-канале заместитель председателя правительства региона Юрий Гришан.

"Сегодня дети вернулись в Россию рейсом из Пхукета в Хабаровск. Их встретил отец", - написал он.

Россиянку Юлию Бородихину нашли без сознания в доме на острове Пхукет, где она проживала с двумя детьми. Ее доставили в больницу "Чалонг", но спасти женщину не удалось. Сообщение о ее смерти поступило из больницы 4 ноября. По словам свидетелей, перед смертью гражданка РФ испытывала проблемы со здоровьем в течение нескольких дней.