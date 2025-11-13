Глава Астраханской области передал Путину подарок от бойцов СВО

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле пообещал передать ему подарок от бойцов СВО. Об этом пишет ТАСС.

Глава региона рассказал российскому лидеру, что недавно встретился с командиром 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии, которые, высаживались на берегу Азовского моря, освобождали Бердянск и Курскую область, а сегодня выполняют боевую задачу на покровском направлении.

«Владимир Владимирович, они передали вам подарок, который я с большим удовольствием хотел бы вам передать, но, если можно, в закрытом формате», — сказал Бабушкин.

Путин, в свою очередь попросил губернатора Астраханской области передать военным слова благодарности и самые лучшие пожелания. Президент отметил, что знает, где и как они воюют.

До этого сообщалось, что основное внимание на встрече уделили деятельности комиссии и социально-экономическому положению региона.

Бабушкин доложил президенту, что комиссия, созданная по указу главы государства, работает над координацией федеральных и региональных мер поддержки участников специальной военной операции, ветеранов и членов их семей. В нее входят 44 человека, включая губернаторов, представителей правительства, администрации президента и общественных организаций.