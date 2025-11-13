«Инопланетянка»: как выглядит лучшая модель 2025 года

Американскую манекенщицу Анок Яй назвали моделью 2025 года.



Церемония награждения победительницы престижной премии от Британского совета моды пройдет 1 декабря в Лондоне.

«Анок определяет силу современной моды, ее влияние выходит за рамки подиума: она меняет стандарты красоты, продвигает искусство на мировой сцене. Ее влияние продолжает формировать культуру и вдохновлять следующее поколение», — говорится в пресс-релизе организации.

Модельная карьера Анок Яй больше напоминает сказку о Золушке. Она получила известность благодаря уличному фотографу, который сфотографировал девушку и опубликовал ее фото в интернете. Снимки Анок быстро разошлись в социальных сетях и привлекли внимание модельных агентств. Так беженка из Южного Судана стала лицом известных мировых брендов.

Сейчас на страницу Анок в социальных сетях подписаны более 3 млн человек. Поклонники называют ее «инопланетянкой» из-за необычной внешности.

