На Чукотку пришли 40-градусные морозы

Чукотское управление по метеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что на материковую часть Чукотки пришли 40-градусные морозы.

А на восточном побережье полуострова ожидают самую настоящую метель с порывами ветра до 20 метров в секунду.

Самую теплую погоду в ближайшие дни на полуострове ожидают на побережье Берингова моря. Там термометр максимально пустится до 5 градусов мороза.

А в чукотской столице Анадыре ожидают 9-11 градусов ниже ноля.

К слову, в морском порту Анадыря вчера пришвартовался последний пароход этой навигации. Он привез жителям округа 3 400 тонн продуктов, товаров первой необходимости и строительных материалов.

Морская навигация закрылась до следующей весны.