На Чукотку пришли 40-градусные морозы
Чукотское управление по метеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что на материковую часть Чукотки пришли 40-градусные морозы.
А на восточном побережье полуострова ожидают самую настоящую метель с порывами ветра до 20 метров в секунду.
Самую теплую погоду в ближайшие дни на полуострове ожидают на побережье Берингова моря. Там термометр максимально пустится до 5 градусов мороза.
А в чукотской столице Анадыре ожидают 9-11 градусов ниже ноля.
К слову, в морском порту Анадыря вчера пришвартовался последний пароход этой навигации. Он привез жителям округа 3 400 тонн продуктов, товаров первой необходимости и строительных материалов.
Морская навигация закрылась до следующей весны.