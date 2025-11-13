Бюст Сталину предложили установить в Екатеринбурге

Новый памятник могут установить в Екатеринбурге — бюст Иосифу Сталину. Об этом в четверг, 13 ноября, сообщил депутат местной городской думы Дмитрий Сергин.

Инициаторами идеи выступили — «Грузинское общество „Сакартвело“», Центр Сталина и «Интернациональный союз диаспор».

Так, 14 ноября комиссия по топонимике намерена рассмотреть предложение. По словам парламентария, эскиз памятника уже готов.

Авторы идеи озвучили конкретные локации, где хотели бы видеть бюст. Среди них — точки в районе бульвара по улице Культуры на Уралмаше, площадь перед «Домом офицеров», передает e1.ru.

Кроме того, памятник царю Ивану Грозному открыли в День народного единства возле южной стены Вологодского кремля на Кремлевской площади.

Осенью 2024 года усилиями главы Вологодской области Георгия Филимонова в городе также появился памятник Иосифу Сталину. Позже прокуратура подала иск в суд с просьбой признать недействительным контракт на установку монумента.

В июне прошлого года в парке «Ходынское поле» на аллее героев-летчиков появился еще один монумент, посвященный 100-летию отечественной гражданской авиации.