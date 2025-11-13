Учителей в России хотят наделить неприкосновенностью

Учителя могут получить статус, аналогичный депутатам, по крайней мере в одном аспекте – неприкосновенности. С таким предложением выступил депутат Госдумы Николай Новичков, передает «Абзац».

По словам собеседника Telegram-канала, статус учителя в настоящее время является неоправданно низким и нуждается в пересмотре. Парламентарий считает, что педагог должен иметь право на свое мнение, дисциплину и защиту – без риска оказаться крайним в конфликте с родителями или администрацией.

«Учитель должен иметь право указывать родителям, если они не выполняют свои обязанности, и наказывать учеников, если требуется. Нужно вводить норму, запрещающую любое преследование учителей», – отметил Новичков.

Он также отметил, что за совершение тяжких преступлений статус может быть аннулирован, но только по решению профессионального органа, такого как Всероссийский съезд учителей.

Ранее сообщалось, что программу «Земский учитель» продлили до 2030 года. Она призвана восполнить нехватку преподавателей в селах и небольших городах. Со следующего года условия проекта изменятся: в ряде регионов существенно увеличится размер единовременной выплаты, которая полагается участникам.