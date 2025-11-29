Между свободой, войной и голодом: как жили в 90-е
90-е годы считаются одним из самых сложных периодов в истории России. Некогда единая страна распалась на множество независимых республик, ключевые предприятия закрывались, а население стремительно беднело. Внутреннюю стабильность государства подрывали бесконечные протесты и забастовки, политическое противостояние между президентом и парламентом, война на Кавказе и повсеместный разгул криминала. С другой стороны, экономика России стремительно менялась, перестраиваясь с социалистического уклада на рыночный. Свобода предпринимательства открыла окно возможностей для активных граждан, которые начали строить бизнес, торгуя всем, что пользовалось спросом. Даже спустя 25 лет нет единого мнения о первом десятилетии постсоветской эпохи. Для кого-то это время стало символом настоящей свободы, для других было олицетворением ужаса и бардака. Яркие фотографии, которые точно передают дух 90-х — в галерее «Рамблера».