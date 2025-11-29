Между свободой, войной и голодом: как жили в 90-е

Торговля того времени держалась на "челноках" — людях, которые ввозили товары из Китая в огромных сумках и любым доступным способом. По оценкам экспертов, на долю "челноков" приходится около 15 процентов внешнеторгового оборота России, то есть около 20 млрд долларов, всего же в этом бизнесе в стране насчитывается от 10 до 30 миллионов человек, 1998 год