Между свободой, войной и голодом: как жили в 90-е

Александр Котлеткин
После падения железного занавеса в страну наводнили западные бренды. На улицах городов появилась реклама, буквально заполонившая все общественные пространства. Уличная реклама в Москве, 1994 год 
© Александр Яковлев/ТАСС
© Сергей Величкин/ТАСС
© Катков Александр/ТАСС
© Игорь Зотин/ТАСС

© Дмитрий Донской/РИА Новости
© Юрий Сомов/РИА Новости
© Андрей Соломонов/РИА Новости
© Роман Денисов/ТАСС
© Владимир Вяткин/РИА Новости

© Андрей Соломонов/РИА Новости
© Носов Игорь/ТАСС
© Владимир Веленгурин/ТАСС
© Игорь Зотин/ТАСС
© Алексей Дружинин/ТАСС

© Саяпин Владимир/ТАСС
© Антонов Алексей, Власов Олег/ТАСС
© Роман Денисов/ТАСС
© Неменов Александр/ТАСС
© Вещевой рынок в "Лужниках"/РИА Новости

© Валерий Матыцин/ТАСС
© Юрий Заритовский/РИА Новости
© Кузьмин Валентин/ТАСС
© Владимир Яцина/ТАСС
© Юрий Абрамочкин/РИА Новости

© Юрий Абрамочкин/РИА Новости
© Алексей Панов/ТАСС
© Попов Геннадий/ТАСС
© Валерий Христофоров/ТАСС
© Валерий Христофоров/ТАСС

© Неменов Александр/ТАСС
© Ираклий Чохонелидзе/ТАСС
© Юрий Абрамочкин/РИА Новости
© Юрий Абрамочкин/РИА Новости
© Денисов Роман/ТАСС

90-е годы считаются одним из самых сложных периодов в истории России. Некогда единая страна распалась на множество независимых республик, ключевые предприятия закрывались, а население стремительно беднело. Внутреннюю стабильность государства подрывали бесконечные протесты и забастовки, политическое противостояние между президентом и парламентом, война на Кавказе и повсеместный разгул криминала. С другой стороны, экономика России стремительно менялась, перестраиваясь с социалистического уклада на рыночный. Свобода предпринимательства открыла окно возможностей для активных граждан, которые начали строить бизнес, торгуя всем, что пользовалось спросом. Даже спустя 25 лет нет единого мнения о первом десятилетии постсоветской эпохи. Для кого-то это время стало символом настоящей свободы, для других было олицетворением ужаса и бардака. Яркие фотографии, которые точно передают дух 90-х — в галерее «Рамблера».

