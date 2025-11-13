В России расширили возможности трудоустройства ветеранов СВО с инвалидностью

Прием на работу ветерана СВО с инвалидностью будет для работодателя равен заполнению двух квот на трудоустройство инвалидов. Соответствующее положение содержится в постановлении правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.

В настоящее время в России компании со штатом от 35 человек обязаны выделять от 2 до 4% рабочих мест для людей с ограничениями по здоровью. При этом прием на работу инвалида I группы приравнивается к заполнению двух рабочих мест по квоте.

Теперь аналогичная норма распространена на инвалидов - ветеранов боевых действий, принимавших участие в СВО. Как отмечается в сопроводительных материалах, нововведение "позволит расширить возможности для трудоустройства инвалидов из числа участников специальной военной операции".

При этом обязательным условием применения специального порядка будет заключение с инвалидом трудового договора на рабочее место непосредственно у работодателя.