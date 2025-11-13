Путин прислал венок на прощание с ученым-правоведом Толстым

Венок от президента РФ Владимира Путина с красными розами был прислан на прощание с ученым-правоведом, академиком РАН Георгием (Юрием) Толстым, передает корреспондент ТАСС.

Церемония прощания проходит в Актовом зале здания Двенадцати коллегий Санкт-Петербургского государственного университета.

Венки также передали Конституционный суд РФ, Министерство юстиции РФ, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель совета директоров Сбербанка Герман Греф, правительство Санкт-Петербурга и другие.