Быстро, но бесплатно. Россияне рассказали, сколько готовы ждать доставку. Исследование Rambler&Co

Одна задержка товара – и каждый пятый клиент уходит навсегда.

Время уже превратилось в новую валюту онлайн-покупок: все больше россиян готовы переплачивать за быструю доставку, но лишь при реальной необходимости. Совместное исследование медиахолдинга Rambler&Co и Мегамаркета показало, что большинство покупателей придерживаются «золотой середины» – им важна скорость, но не любой ценой.

В современном ритме жизни доставка стала неотъемлемой частью повседневности – от ужина после работы до срочной покупки техники. Но если раньше главным аргументом была цена, сегодня решающим фактором все чаще становится скорость. Исследование, проведенное Rambler&Co и Мегамаркетом с 5 по 10 ноября 2025 года среди 130 635 респондентов, показало, как именно россияне оценивают скорость доставки и сколько времени они готовы ее ждать.

Большинство пользователей по-прежнему выбирают стандартные сроки доставки непродовольственных товаров: 32% считают оптимальной доставку за 2–3 дня, 29% готовы подождать до недели, а еще 28% спокойно относятся к ожиданию более семи дней. При этом только 11% опрошенных называют «в течение суток» обязательным условием.

Когда речь идет о срочных покупках – подход становится гибче. Лишь 4% готовы всегда доплачивать за ускорение, однако 46% делают это иногда, если товар действительно нужен быстро. Еще 9% соглашаются на доплату при небольшой надбавке (до 200 рублей), а 41% предпочитают подождать и сэкономить.

Более половины (52%) россиян хотя бы раз отказывались от покупки из-за слишком долгих сроков. Если заказ задерживается, 29% предпочитают дождаться, столько же отменяют и ищут альтернативу, 24% обращаются в поддержку, 13% оставляют негативный отзыв, а 5% просят компенсацию.

Задержки напрямую влияют на доверие к онлайн-площадкам. После одной серьезной задержки 22% покупателей больше не возвращаются к продавцу, еще 29% задумываются перед повторным заказом. При этом 17% признают, что готовы дать второй шанс, если цена и ассортимент выгодные, а 32% называют себя лояльными клиентами, независящими от сроков.

Отношение к скорости зависит и от категории товаров. Доставка «до двух часов» чаще всего востребована для товаров для дома, электроники и зоотоваров. Формат «день-в-день» покупатели чаще используют для техники, предметов быта и одежды. А вот в категориях с высоким средним чеком – одежда и крупная бытовая техника – большинство готовы подождать дольше: здесь важнее выбор и цена.

Результаты исследования показывают: доставка остается ключевым элементом клиентского опыта. Быстрота должна сочетаться с надежностью, а умение найти баланс между ценой и скоростью – одно из ключевых конкурентных преимуществ на рынке.