Правительство России уточнило вопрос о компенсационных выплатах военным

Российские власти решили увеличить перечень военнослужащих-контрактников, которым будут полагаться компенсационные выплаты вместо пенсии за выслугу лет. Об этом сообщается на сайте Правительства России.

Как гласит соответствующее постановление, военнослужащие-контрактники, которые отражали вооруженное вторжение и провокации на территориях регионов, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, будут получать ежемесячные компенсационные выплаты в размере 100 процентов от пенсии за выслугу лет.

Отмечается, что речь идет о тех, кто до заключения контракта с Минобороны являлся пенсионером различных силовых структур (Минобороны, МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других). Заключив контракт, они лишались права на получение такой пенсии. Теперь же они будут получать ее в виде компенсационных выплат.

Ранее профессор Вадим Виноградов предупредил, что из-за ошибок в трудовой книжке могут возникнуть риски не только уменьшения размера пенсии, но и задержки при ее назначении. Чаще всего трудности связаны с датами приема и увольнения.