Центр «Вектор» выявил более 60 неизвестных ранее вирусов

Государственный центр вирусологии «Вектор» в рамках проекта «Виром России» обнаружил в стране свыше 60 ранее неизвестных вирусов.

Как пишет ТАСС, об этом заявил Александр Агафонов на форуме «Золотая долина» в Новосибирске.

«Более 50 регионов прислали нам свои образцы. Мы выделили уже свыше 60 новых вирусов, неизвестных ранее», — сказал он.

По его словам, учёные изучили их генетическую структуру. Отмечается, что выделили несколько вирусов и изучили их биологические свойства.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что продолжительную простуду можно назвать «сборной солянкой» из различных ОРВИ и гриппа.