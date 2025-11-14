В 42 поселениях ХМАО отменили занятия школьникам из-за морозов

В ХМАО 14 ноября отменили занятия школьников первой смены более чем в 40 поселениях. Информация размещена на портале «Госуслуг». На момент объявления актировки температура воздуха составила от -32.6 до -26.7 градусов, а ветер до трех метров в секунду.

с 1-го по 4-й класс — Нягань, Ваховск, Сосновка, Сорум, Лыхма, Белоярский, Казым, Верхнеказымский, Теги, Ванзетур, Шайтанка, Березово, ванзеват, Полноват, Игрим, Светлый, Шеркалы, Нижние Нарыкары, Чемаши, Перегребное, Ломбовож, Щекурья, Саранпауль, Корлики, Комсомольский, Карымкары, Талинка, Комсомольский, Карымкары, Талинка, Агириш, Коммунистический, Унъюган.

с 1-го по 8-й класс — Радужный, Новоаганск, Варьеган, Когалым, Покачи, Ульт-Ягун, Русскинская, Тром-Аган, Федоровский, Аган.

В остальных населенных пунктах погодные условия не превышают пороговых для объявления актировки первой смены. В Югре в ближайшие дни холодная погода сохранится. Синоптики сообщают, что холоднее всего будет в северо-западных районах.

При какой температуре отменяют занятия в ХМАО

1-4 классы:

-29 градусов, без ветра;

-27 градусов, скорость ветра до 5 м/с;

-25 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;

-24 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

1-9 классы

-32 градусов, без ветра;

-30 градусов, скорость ветра до 5 м/с;

-28 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;

-27 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

1-11 классы:

-36 градусов, без ветра;

-34 градусов, скорость ветра до 5 м/с;

-32 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;

-31 градуса, скорость ветра более 10 м/с.