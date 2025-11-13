В аэропортах Геленджика и Волгограда ввели ограничения на прием самолетов

В аэропортах Геленджика и Волгограда временно ограничили прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.

Ограничения введены по решению Росавиации для обеспечения безопасности полетов, передает РИА «Новости».

В сообщении ведомства отмечается, что в Геленджике действуют дополнительные временные ограничения.

«Аэропорт Геленджик. Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Согласно действующим рекомендациям, регулярные рейсы в/из Геленджика могут выполняться с 08.30», – заявили в Росавиации.

Аналогичные временные меры введены и в аэропорту Волгограда. Там уточнили, что ограничения носят профилактический характер и связаны с вопросами безопасности, однако подробностей о причинах введения таких мер пока не приводится.

Ранее представитель Росавиации сообщил о введении временных ограничений полетов в аэропорту Геленджика.

