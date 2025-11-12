Новый интерактивный гид поможет спланировать путешествие по России

Русское географическое общество (РГО) и авиакомпания «Аэрофлот» создали интерактивный онлайн-путеводитель по десяти регионам России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

Ознакомиться с путеводителем можно на сайте. Проект предназначен для путешественников, которые хотят самостоятельно спланировать свои маршруты по России. В путеводителе представлены Красноярский, Приморский, Камчатский и Ставропольский края, Республики Алтай и Татарстан, а также Мурманская, Иркутская, Сахалинская и Самарская области.

На сайте проекта пользователям доступны готовые туры разной продолжительности - от коротких поездок на выходные до многодневных маршрутов. Каждая страница региона в путеводителе содержит описание природных и культурных достопримечательностей, карты с маршрутами и практическую информацию для путешественников.

Первый заместитель исполнительного директора РГО Сергей Корлыханов рассказал, что проект стал частью системной работы РГО по развитию внутреннего туризма. Он отметил, что особое внимание в онлайн-гиде уделено объектам, раскрывающим «многогранную культуру и живые традиции народов России, а также природным локациям для активного отдыха».

«Наша главная задача - не просто проложить новые маршруты и создать удобный функционал для путешественников, но и сохранить природное и этнографическое наследие регионов. Это инвестиции в будущее, позволяющие всем открыть для себя истинную Россию», - подчеркнул Корлыханов.

Первый заместитель гендиректора «Аэрофлота» Андрей Чиханчин подчеркнул, что совместный проект с РГО помогает объединить транспортные возможности с региональной туристической экспертизой, упростив путешествия по стране.

Визуальная часть онлайн-гидa оформлена фотографиями участников конкурса РГО «Самая красивая страна». Авторы проекта рассчитывают, что путеводитель станет удобным инструментом для планирования поездок и привлечет внимание к туристическому потенциалу российских регионов.