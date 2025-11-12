В МВД предупредили о потенциально опасных бесхозных вещах

Бесхозные предметы — такие как сумки, пакеты, портфели, игрушки, свертки, деньги и другие подобные вещи — могут представлять опасность. Об этом «Ленте.ру» со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области

В ведомстве призвали граждан проявлять осторожность и бдительность при обнаружении подозрительных предметов. В МВД предупредили, что такие вещи нельзя трогать, вскрывать или перемещать, а также не рекомендуется пользоваться рядом с ними мобильными телефонами или радиоустройствами.

При обнаружении подобных предметов на улице, в подъездах или общественном транспорте в МВД призвали немедленно сообщить об этом по телефонам «102» или «112» с мобильного либо «02» со стационарного телефона.

В конце октября в московском торговом центре «Крылатский» нашли предмет, похожий на гранату. Из здания эвакуировали около ста человек. Позднее в МВД заявили, что этот предмет оказался игрушкой.