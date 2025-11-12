Аферисты стали использовать схему с «секретной программой»

Мошенники, представляясь сотрудниками или уполномоченными представителями ЦБ, звонят россиянам и, под угрозой блокировки счетов и внесения в список «риска» Росфинмониторинга, предлагают подключиться к «секретной программе ИПБС», пишет пресс-служба УБК МВД России в Telegram-канале.

В киберполиции уточнили, что аферисты во время беседы называют различные должности, могут представиться «сотрудником Банка России», «специалистом по защите прав потребителей» или «уполномоченным представителем ЦБ».

Далее мошенники предупреждают о «подозрительной активности»: рассказывают, что якобы кто-то пытался получить доступ к аккаунту собеседника на «Госуслугах», банковскому счёту или персональным данным.

«Внушают, что ваши счета вот-вот заблокируют, деньги пропадут, а вы сами можете быть включены в список «риска» Росфинмониторинга. Чтобы «спасти ситуацию», предлагают подключиться к секретной программе ИПБС («Индивидуальной программе банковской сопровождаемости») — якобы «единственному способу» защитить свои активы», — отметили в УБК.

После «обработки» жулики требуют, чтобы жертва написала заявление, признала в нем свою вину, попросила «помощи от ЦБ», пообещала «выполнять все инструкции» и «не заниматься самодеятельностью».

Специалисты пояснили, что это создает у людей иллюзию юридической ответственности за свои действия и легитимности процесса.

На следующем этапе мошенники требуют указать все установленные банковские приложения и перевести деньги на «безопасный счет».

В киберполиции подчеркнули, что Банк России не работает напрямую с физическими лицами, не налагает штрафы на граждан и не блокирует счета напрямую. Кроме того, «ИПБС» не существует в правовом поле РФ.