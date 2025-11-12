Москалькова призвала регионы создать программы обучения языку для детей мигрантов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила создать региональные программы для обучения русскому языку детей из семей мигрантов до поступления в школу. Другой вариант — обязательное обучение русскому в подготовительных классах. Речь об этом шла на заседании секции по вопросам международного сотрудничества и защиты прав мигрантов экспертного совета при уполномоченном, сообщили ТАСС в пресс-службе омбудсмена.

В свою очередь, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод обратил внимание на результаты тестов по русскому языку среди детей мигрантов. С апреля по август 2025 года тестирование прошли около 6 тысяч человек, и только 12% из них успешно справились с заданиями. Брод считает, что детям нужно предоставить возможность дополнительной подготовки перед повторным тестированием.

С 1 апреля 2025 года вступили в силу поправки об обязательном экзамене на знание русского языка для детей-иностранцев, поступающих в школы и детские сады. Тестирование проходит в школах. Поступающие в первый класс решают только устные задания, остальные — устные и письменные.