В России стартовал конкурс наблюдений за зимующими птицами

Национальный парк «Русская Арктика» объявил о старте конкурса «Птичьи заметки», приуроченного ко Дню зимующих птиц. Принять участие в конкурсе могут старшие дошкольники, школьники, семьи и школьные классы, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

© Владимир Смирнов/ТАСС

Руководитель «Арктического посольства» (визит-центр парка «Русская Арктика») Елена Фрунзе рассказала, что конкурс имеет творческо-научный формат. Участники должны изготовить кормушку, наблюдать за птицами и фиксировать данные о погоде, времени прилета, видах пернатых и сделать выводы из своих наблюдений.

«Можно и нужно <…> подмечать и описывать всё, что покажется интересным в птичьей жизни», - подчеркнула Фрунзе.

Фрунзе подчеркнула, что кормушки можно делать в любых техниках и из любых материалов с соблюдением принципа экологичности. Она напомнила, что необходимо обрабатывать обрезанные края, чтобы птицы не ранили лапы.

По итогам наблюдений участники конкурса должны представить презентацию из максимум десяти слайдов в формате ppt, pptx или pdf. Помимо фотографий, допускается использование анимации, видео и музыкального сопровождения. На конкурс принимаются как индивидуальные работы, так и проекты от семей и классов.

© Национальный парк "Русская Арктика"

Заявки и презентации можно прислать до 1 марта 2026 года по электронному адресу konkurs@rus-arc.ru с пометкой «Птичьи заметки» в теме письма. Итоги конкурса будут подведены 1 апреля, в Международный день птиц. Все участники получат электронные сертификаты, а победителей наградят призами от национального парка «Русская Арктика».

Конкурс «Птичьи заметки» проходит во второй раз. В прошлом году он собрал более ста участников, которые представили 70 исследовательских работ, посвященных зимнему поведению птиц.